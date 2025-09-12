Україна виділила землю для нового заводу Rheinmetall з виробництва снарядів – Шмигаль

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

В одному з безпечних регіонів України було офіційно виділено земельну ділянку для будівництва нового заводу компанії Rheinmetall.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль після зустрічі з генеральним директором німецького оборонного концерну Арміном Паппергером на міжнародній виставці озброєнь DSEI у Лондоні.

За словами Шмигаля, завод спеціалізуватиметься на виробництві артилерійських снарядів для потреб Сил оборони України. Він також зазначив, що між сторонами досягнуто домовленостей щодо запуску спільного виробництва, а необхідні процедури вже завершено.

Окрім теми боєприпасів під час переговорів обговорювалися питання співпраці у сферах бронетехніки та протиповітряної оборони. Зокрема, йшлося про розвиток потужностей для ремонту та виготовлення броньованої техніки, а також про вдосконалення рішень для боротьби з ворожими дронами.

Раніше повідомлялося, що компанія Rheinmetall планує у 2025 році поставити Україні мобільні системи ППО Skyranger, призначені для боротьби з безпілотниками.