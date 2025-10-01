Туреччина будує найбільший у Європі центр виробництва систем ППО

У Туреччині розпочато реалізацію масштабного проєкту зі створення технологічної бази для виробництва систем протиповітряної оборони. Об’єкт, що зводиться у столиці країни, Анкарі, після завершення стане найбільшим центром виробництва систем ППО в Європі. Про це виданню "Укрінформ" повідомила турецька оборонна компанія Aselsan.
За даними компанії, інвестиції у проєкт становитимуть близько 1,5 млрд доларів США. Будівля матиме 735 тисяч квадратних метрів закритих площ і розміщуватиметься на території кампусу площею 6,5 млн квадратних метрів. Перші виробничі лінії планують ввести в експлуатацію до середини 2026 року.
Нова база стане головним майданчиком для виробництва та інтеграції багаторівневої національної системи протиповітряної та протиракетної оборони Туреччини, відомої під назвою "Сталевий купол". Тут здійснюватиметься розробка і випуск ключових комплексів, зокрема SİPER, HİSAR та KORKUT, а також радарів MURAD AESA, підсистем ALP і PUHU, засобів радіоелектронної боротьби, систем управління та електрооптичних технологій наведення.
Крім виробничих потужностей, база функціонуватиме як комплексний оборонний кампус. У його складі передбачені науково-дослідні лабораторії, центри інтеграції та випробувань, а також інфраструктура для підтримки життєвого циклу продукції.
За інформацією компанії Aselsan, об’єкт стане платформою для розробки нових рішень у сфері радіолокації, інтелектуальних боєприпасів, комунікаційних технологій та застосування штучного інтелекту в оборонній галузі.
Нещодавно ми повідомляли, що Росія пропонує Туреччині викупити назад комплекси С-400, які Анкара придбала у 2017 році за $2,5 млрд та отримала у 2019-му. Повідомляється, що Туреччина може погодитись на цей крок, адже країна паралельно розвиває власну систему "Сталевий купол", що зменшує залежність від російських технологій.