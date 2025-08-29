У Туреччині офіційно представили систему ППО "Сталевий купол"

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган офіційно представив інтегровану систему протиповітряної оборони Туреччини, відому як "Сталевий купол", назвавши це переломним моментом для країни та її оборонної промисловості. Про це повідомляє видання AP.

"Ці системи є демонстрацією сили Туреччини . У сфері протиповітряної оборони ми відкриваємо нову еру для нашої країни " , — наголосив він.

Також глава держави повідомив, що останній етап проєкту включає 47 транспортних засобів вартістю 460 мільйонів доларів США. При цьому він не уточнив, коли система буде повністю функціональною.

Початок розробки проєкт "Сталевий купол" був оголошений у серпні минулого року. В межах проєкт в єдину мережу об’єднуються морські та наземні платформи, а також сенсори протиповітряної оборони.

"Жодна країна, яка не може розробити власний радіолокаційний апарат та систему протиповітряної оборони, не може дивитися у майбутнє з упевненістю перед обличчям сучасних викликів безпеці, особливо в нашому регіоні", – сказав Ердоган.

Раніше Туреччина прагнула посилити свою протиповітряну оборону, придбавши у росії зенітно-ракетні системи С-400 у 2019 році. Однак тепер країна покладається на власні розробки.