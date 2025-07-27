В Туреччині показали кадри випробування нової термобаричної авіабомби GAZAP

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Турецький портал SavunmaSanayiST.com оприлюднив відео з випробуванням надпотужної авіабомби "GAZAP" ("Гнів"). Особливістю цієї авіабомби є термобаричний заряд вагою майже тонну, що робить GAZAP найпотужнішою в історії Туреччини неядерною авіабомбою.

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— MSB Ar-Ge tarafından geliştirilen yüksek tahrip gücüne sahip MK 84 GAZAP konvansiyonel uçak bombasının test görüntüleri paylaşıldı. pic.twitter.com/DsIYpadwsS — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) July 27, 2025

За даними турецьких ЗМІ, під час детонації бомба розпадається на 10 основних фрагментів, які розкидають близько 10 тисяч металевих частинок у радіусі вибуху. Це технічне рішення збільшує зону ураження та ефективність застосування. Бомба створена на основі американської моделі Mk-84, однак турецькі медіа стверджують, що GAZAP має вищі бойові характеристики за рахунок значного посилення вибухової сили та дії уламків.

Додаткові технічні параметри бомби, а також інформація про її розробку наразі не розголошуються.

До слова, нещодавно турецька компанія Roketsan презентувала на міжнародній виставці оборонної промисловості IDEF 2025 балістичну ракету Tayfun Block 4 – першу гіперзвукову розробку такого типу в країні.