У США провели тестування безпілотника, який не боїться РЕБ

У ВМС США завершили двотижневий експеримент, під час якого відбулося тестування різних повітряних і надводних безпілотних апаратів. Протягом навчань Silent Swarm 25 спеціалісти провели тестування безпілотника, який отримував сигнали від оператора за допомогою волоконно-оптичного кабелю. Про це пише Defence Blog.

Поки що не повідомляється, які результати були досягнуті. Однак очевидно, що США уважно стежать за новими технологіями для дронів і планують інтегрувати їх в систему озброєнь.

Дрони з волоконно-оптичним зв'язком вже деякий час застосовуються в Україні, причому першим безпілотником такого типу став російський дрон у 2024 році. Безпілотник використовувався для атак по українських логістичних системах та по позиціях на передовій. У відповідь Україна трохи пізніше запустила свої безпілотники на оптоволокні.

Перевага такого дрона очевидна – його неможливо знешкодити за допомогою РЕБ, оскільки такий безпілотник не використовує радіозв’язок.

Проте, це одночасно і недолік, бо такі дрони можуть літати лише там, де нема перешкод, які можуть вивести з ладу волоконно-оптичний кабель. Наслідком цього є той факт, що це будуть виключно одноразові дрони-камікадзе, бо змотати кабель в котушку в польових умовах вкрай складно.

