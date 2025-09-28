В США можуть погодити запит України на ракети Tomahawk, але остаточне рішення ухвалить Трамп – Джей Ді Венс

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що адміністрація Дональда Трампа обговорює можливість передачі Україні крилатих ракет Tomahawk. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News, передає "Європейська правда".

За словами Венса, питання постачання Україні цих ракет перебуває на стадії переговорів, однак остаточне рішення про передачу належить президенту США. Він наголосив, що Трамп ухвалюватиме його, виходячи з інтересів Сполучених Штатів у сфері зовнішньої та оборонної політики.

Американський віцепрезидент уточнив, що дискусії з цього приводу тривають саме зараз.

Раніше в The Telegraph повідомлялось, що під час зустрічі у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський обговорював із Дональдом Трампом можливість отримання Tomahawk. Сам Зеленський пізніше сказав, що передав президенту США запит "з деталями та з ілюстраціями" щодо всього, чого "хоче Україна".

Tomahawk — це американські дозвукові крилаті ракети дальньої дії, розроблені компанією Raytheon. Вони призначені для високоточних ударів по наземних цілях, таких як командні центри, військові об'єкти та інфраструктура.

Вперше введені в експлуатацію у 1983 році, Tomahawk мають дальність польоту понад 1600 км (у модифікації Block V), оснащені модульною бойовою частиною (450 кг) та системою наведення TERCOM/INS/GPS, що забезпечує обхід рельєфних перешкод та точність попадання в ціль у межах 10 метрів. Ракети запускаються з кораблів, підводних човнів, літаків або мобільних пускових установок Typhon, а їхня низька висота польоту (30–100 м) ускладнює їх виявлення та перехоплення.