"Шахеди" тепер літають з відеокамерами – Флеш

Фахівець з військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що ворожі "Шахеди" вчергове модернізували. Він розповів, що серед цих нещодавно збитих дронів було виявлено кілька моделей з відеокамерами.

"Такі відеокамери ми десятками знаходили на розвідниках Герберах. І ось тепер камери з'явилися на Шахедах", – написав Сергій "Флеш".

За словами спеціаліста, наразі невідомо, навіщо ворог встановлює відеокамери в ці дрони і як саме їх використовує. Але вже точно можна сказати, що противник намагається отримати відеозображення під час польоту "Шахеда" аж до моменту удару.

Відеокамера зі збитого "Шахеда" Сергій "Флеш"

Раніше "Флеш" повідомляв, що росіяни почали кріпити на "Шахеди" касети з протитанковими мінами. Окрім цього він також показав, як противник навчився використовувати "Шахеди" для мінування логістики.