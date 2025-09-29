У росії показали новий броньований 6,5-тонний пікап "Легіонер"

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Компанія "Рускіє боєвиє машини" розробила новий легкий броньований автомобіль під назвою "Легіонер". Про це пише Defence Blog. Машина створена на базі колісної схеми 4×4 та призначена для заповнення проміжку між неброньованими військовими вантажівками та важчими бронетранспортерами на кшталт БТР-82А.

За зовнішнім виглядом "Легіонер" нагадує радянські БТР-40 та БТР-152, однак відрізняється сучаснішим оснащенням і технічними характеристиками. Розробники позиціонують його як багатофункціональну платформу для виконання логістичних і допоміжних завдань.

Зазначається, що необхідність у такій техніці виникла через досвід війни в Україні та інших бойових зонах. Нині російські підрозділи здебільшого використовують або цивільні вантажівки з мінімальним захистом, або повноцінні бронетранспортери. "Легіонер" має стати проміжним варіантом — забезпечувати мобільність і вантажопідйомність при базовому рівні захисту.

Автомобіль оснащений броньованою кабіною та відкритою вантажною платформою. Задній відсік може використовуватися для перевезення спорядження, боєприпасів, особового складу у небойових умовах або для встановлення кулеметної турелі.

Вага машини становить близько 6,5 тонни, а вантажопідйомність — 2,5 тонни. Двигун ЯМЗ-234 потужністю 200 к.с. дозволяє розвивати швидкість до 100 км/год, а запас ходу пікапа сягає 750 км.

Конструкція з відкритою платформою свідчить, що "Легіонер" не розглядається як заміна повноцінних бронетранспортерів. Його основна роль — підтримка важчої техніки, транспортування вантажів і забезпечення підрозділів у ситуаціях, де використання важкої броні недоцільне.

До слова, на початку вересня "Українська бронетехніка" представила на міжнародній виставці MSPO 2025 у Польщі оновлені броньовані машини "Новатор 2 Кречет" та "Новатор ПЗСА-5" з посиленим захистом корпусу.