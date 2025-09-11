Ворог розробив FPV-дрон з автоматом для штурмів та захисту колон

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Розробники з росії показали свій варіант FPV-дрона з приєднаним до нього автоматом Калашникова, а саме АКС-74У з магазином на 30 набоїв. Про це повідомив Telegram-канал Ukraine context | russia no context.

Новий дрон називається "ИП Арбалет", він побудований на базі 10-дюймового квадрокоптера "Дрозд" з польотним контролером DeviceF40SD. Ці БПЛА виробляються у Санкт-Петербурзі компанією "Девайс Консалтинг". Вартість дрона перевищує 1600 доларів США, а об'єми виробництва заявлені на рівні 500 одиниць на місяць.

Характеристики дрона Ukraine context | russia no context

Безпілотник призначений для прикриття колон, штурмових дій, а також в ролі систем ППО. При цьому на каналі зазначається, що українські розробники демонстрували бойову роботу подібного БПЛА ще у 2024 році.

Згідно зі специфікаціями дрона, він може розвивати швидкість до 100 км/год, літати на відстань від 6 до 15 км на висоті до 5 км. Час польоти становить близько 8 хвилин з навантаженням до 4 кг та акумулятором ємністю 8000 мАг.

Дрон з автоматом Ukraine context | russia no context

Раніше українські спеціалісти представили багаторазовий дрон-перехоплювач із дробовиком. Його показали на виставці Iron Demo 2025. Ця версія БПЛА здатна робити два постріли без перезарядки, але їхню кількість можна збільшити до чотирьох. Безпілотник призначений для знищення ворожих БПЛА, які летять зі швидкістю до 200 км/год, зокрема "Гербер" та розвідувальних дронів.