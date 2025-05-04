З'явилось перше фото морського українського безпілотника, який збив російський винищувач Су-30

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Портал NavalNews оприлюднив перше зображення українського надводного дрона, за допомогою якого було збито російський винищувач Су-30 у Чорному морі. Ним виявився новий дрон Magura V7, який оснащений двома американськими ракетами Sidewinder. Це перший випадок в історії, коли надводний дрон успішно збив бойовий літак.

Magura V7 є вдосконаленою версією попереднього Magura V5, який використовувався для атак на ворожі кораблі. Він має довжину близько 8 метрів (проти 5,5 метрів у V5) і покращену конструкцію для морських операцій в складних погодних умовах. Дрон оснащений комунікаційними антенами та сенсорами для ефективного керування.

Дві ракети Sidewinder класу "повітря-повітря" встановлені на спеціальних пускових рейках дрона і, скоріш за все, вони можуть підійматися для запуску. Повідомляється, що ці ракети мають максимальну дальність ураження до 10 км.

Надводний безпілотник Magura V7, що проходить тестування з ракетами Sidewinder NavalNews

The War Zone, посилаючись на очільника ГУР Кирила Буданова, пише, що 2 травня українські катери за допомогою американських ракет збили два російських літаки, але один з них не потрапив на відео.

Ще минулого року в ГУР заявляли, що в безпілотниках Magura також використовуються радянські ракети Р-73 класу “повітря-повітря” з інфрачервоною системою самонаведення. У грудні 2024-го катери вразили ними свої перші повітряні цілі – два російських геліктоптери Ми-8.