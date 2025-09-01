У КНДР запустили новий автоматизований конвеєр для виробництва ракет

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

На одному з найбільших підприємств із випуску боєприпасів у Північній Кореї запустили нову автоматизовану систему конвеєрного виробництва ракет. Про це пише видання KCNA, повідомляє "Укрінформ".

Конвеєр призначений для підготовки матеріалів, виготовлення всіх компонентів та обладнання ракет. Також він може проводити точну обробку, вимірювання та складання деталей. Це все суттєво підвищує якість виробництва ракет.

Розташування підприємства наразі невідомо. Але південнокорейські фахівці вважають, що воно розміщене в провінції Чаган неподалік від кордону між КНДР та Китаєм, оскільки саме там розташовані всі заводи Північної Кореї з виробництва боєприпасів.

Новий конвеєр запустили у присутності лідера країни Кім Чен Ина, який назвав цю подію найважливішим стратегічним успіхом в галузі військової промисловості за останні п’ять років.

При цьому неясно, чи новий конвеєр побудований спеціалістами Північній Кореї, чи його компоненти отримані з іншої країни, а потім його зібрали на місці.

Розвідка Південної Кореї та країн-союзниць уже тривалий час припускають, що ці та інші технології країна могла отримати від росії. Також не розкриваються жодні характеристики системи. Зокрема, невідомо, скільки ракет можна випускати на такому конвеєрі.

У липні 2025 року начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що Північна Корея постачає до 40% боєприпасів росії для війни в Україні. За його словами, режим Кім Чен Ина також постачає до рф іншу зброю, включаючи балістичні ракети та артилерійські системи.

В обмін на це росія надає Північній Кореї гроші та технології, допомагаючи пом'якшити міжнародну ізоляцію Пхеньяна.