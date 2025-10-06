КНДР показала "винищувачі танків" на базі пікапів, які вже застосовували проти України

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

У КНДР вперше публічно показали новий мобільний протитанковий ракетний комплекс. Демонстрація відбулася в межах щорічної виставки "Оборонний розвиток 2025" у Пхеньяні, пише Defence Blog.

На заході презентували багатоцільову ракетну систему для знищення сучасної бронетехніки, фортифікаційних споруд, інженерних споруд та живої сили противника. Ракетні установки змонтовані на повнопривідному колісному транспортному засобі з кузовом типу "пікап". Кожна машина несе шість керованих ракет, ймовірно, Bulsae-4. Експерти вважають їх місцевим аналогом ізраїльської системи Spike NLOS.

Ракети Bulsae-4 оснащені електрооптичною системою наведення та призначені для високоточних ударів з дистанцій. Система має режим атаки зверху, що дозволяє їй вражати найслабші місця бронетехніки — верхні секції — де захист зазвичай найтонший. Згідно з інформацією, яку представили на виставці, ракети здатні вражати цілі на відстані від 10 до 25 кілометрів.

Ракетна система на базі пікапа Defence Blog

За даними видання, такі комплекси вже використовувалися в бойових діях під час війни росії проти України. Повідомляється, що протитанкові групи КНДР застосовували Bulsae-4 проти українських позицій та бронетехніки. Зокрема 30 липня 2024 року українська повітряна розвідка виявила систему Bulsae-4 M-2018, що перебуває на озброєнні російських військ, у Шебекінському районі Бєлгородської області росії — це пізніше підтвердили у Пхеньяні.

Крім того, розгортання системи у військах було додатково задокументовано у фільмі державного виробництва, який показали під час церемонії нагородження військовослужбовців закордонних оперативних підрозділів армії КНР. У фільмі є кадри, де такі установки запускали ракети по українській бронетехніці в прикордонному районі Курської області росії наприкінці 2024 та на початку 2025 років.

Раніше в КНДР показали на оборонній виставці свою версію російського ЗРГК "Панцирь". Але характеристики системи не наводяться.