КНДР показала "винищувачі танків" на базі пікапів, які вже застосовували проти України

Андрій Галадей Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.
6 жовтня, 10:18
0

У КНДР вперше публічно показали новий мобільний протитанковий ракетний комплекс. Демонстрація відбулася в межах щорічної виставки "Оборонний розвиток 2025" у Пхеньяні, пише Defence Blog.

На заході презентували багатоцільову ракетну систему для знищення сучасної бронетехніки, фортифікаційних споруд, інженерних споруд та живої сили противника. Ракетні установки змонтовані на повнопривідному колісному транспортному засобі з кузовом типу "пікап". Кожна машина несе шість керованих ракет, ймовірно, Bulsae-4. Експерти вважають їх місцевим аналогом ізраїльської системи Spike NLOS.

Ракети Bulsae-4 оснащені електрооптичною системою наведення та призначені для високоточних ударів з дистанцій. Система має режим атаки зверху, що дозволяє їй вражати найслабші місця бронетехніки — верхні секції — де захист зазвичай найтонший. Згідно з інформацією, яку представили на виставці, ракети здатні вражати цілі на відстані від 10 до 25 кілометрів.

Ракетна система на базі пікапа
Ракетна система на базі пікапа
Defence Blog

За даними видання, такі комплекси вже використовувалися в бойових діях під час війни росії проти України. Повідомляється, що протитанкові групи КНДР застосовували Bulsae-4 проти українських позицій та бронетехніки. Зокрема 30 липня 2024 року українська повітряна розвідка виявила систему Bulsae-4 M-2018, що перебуває на озброєнні російських військ, у Шебекінському районі Бєлгородської області росії — це пізніше підтвердили у Пхеньяні.

Крім того, розгортання системи у військах було додатково задокументовано у фільмі державного виробництва, який показали під час церемонії нагородження військовослужбовців закордонних оперативних підрозділів армії КНР. У фільмі є кадри, де такі установки запускали ракети по українській бронетехніці в прикордонному районі Курської області росії наприкінці 2024 та на початку 2025 років.

Раніше в КНДР показали на оборонній виставці свою версію російського ЗРГК "Панцирь". Але характеристики системи не наводяться. 

Військові технології Військова техніка Північна Корея
