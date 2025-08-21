Індія провела успішне випробування нової балістичної ракети з ядерною боєголовкою

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Міністерство оборони Індії повідомило про успішне випробування своєї балістичної ракети середньої дальності Agni-5, здатної нести ядерну боєголовку. Запуск відбувся зі штату Одіша, що на сході країни. Про це пише CNN.

За даними міністерства, ракета підтвердила всі заявлені технічні та оперативні характеристики. Agni-5 має дальність понад 5000 км, що дозволяє досягати територій Китаю та Пакистану, які являються суперниками Індії.

Характеристики індійської балістичної ракети Agni-5 @RShivshankar

Контекстом до запуску стали напружені відносини між Індією та Китаєм, які загострилися після прикордонних сутичок у Гімалаях у 2020 році. Китай наразі активно розширяє свій військовий потенціал, тому Індія також посилює свої оборонні можливості. За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Китай наразі має близько 600 ядерних боєголовок, тоді як Індія — приблизно 180.

Ракета Agni-5 також є елементом оборонної стратегії Індії, спрямованої на стримування Пакистану, з яким у Індії стався конфлікт цього року. За даними SIPRI, Пакистан імпортує 81% озброєння з Китаю.

Останнім часом між Китаєм та Індією почали налагоджуватись стосунки після зустрічі їхніх лідерів на саміті БРІКС минулого року. Найближчими днями у прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді запланований візит до Китаю, де він візьме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва. Перед цим у Нью-Делі перебував міністр закордонних справ КНР Ван І. Сторони підтвердили наміри відновити прямі авіарейси, відкрити для індійських паломників два об’єкти в Тибеті та поновити видачу туристичних віз.

Водночас відносини Індії та США ускладнилися після заяв Дональда Трампа про можливе запровадження 50% мит на індійську нафту з росії. Аналітики вважають, що це може сприяти зближенню Індії та Китаю на тлі змін у геополітичному балансі.