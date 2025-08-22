У Dot-Chain Defence військові можуть замовляти дрони вже від 20 виробників

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Міністерство оборони України повідомило про укладення нових контрактів між Агенцією оборонних закупівель (АОЗ) та шістьма виробниками дронів. Це дозволило розширити асортимент безпілотників у військовому маркетплейсі DOT-Chain Defence.

Серед нових постачальників — Gurzuf Defence, Quantum-Systems, SKYRIPER, Warbirds, ТОВ "ВІК "ДЕВІРО" та ТОВ "Реактивні Дрони".

Тепер військові можуть обирати серед 146 моделей від 20 компаній. З моменту першого замовлення через систему, яке відбулося 31 липня, на фронт вже поставлено дронів на суму 127 млн грн.

Наразі система працює в тестовому режимі, до пілотного проєкту залучено 12 бойових бригад. У доступному асортименті — FPV-дрони та бомбери. У перспективі планується додати інші типи безпілотників, зокрема НРК, а також засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ/РЕР) і скиди.

Участь у DOT-Chain Defence можуть брати всі виробники кодифікованої продукції. Детальні умови співпраці оприлюднено на офіційному сайті АОЗ.

Раніше повідомлялося, що протягом перших двох тижнів тестової роботи системи DOT-Chain Defence українські військові отримали перші 1000 FPV-дронів. За даними АОЗ, середній термін доставки замовлень з Dot-Chain Defence становить до двох тижнів. Найшвидша доставка FPV-дронів – 6 днів, бомберів – 12 днів.

31 липня в Міноборони повідомили, що в маркетплейс DOT-Chain Defence було інтегровано 11 компаній. Тоді серед виробників, чиї дрони могли обирати військові, були: Escadrone, TAF Drones, Vyriy Drone, "ВНА Трейд", "Генерал Черешня" та "Гриф".