Данія стане першою країною-імпортером українських військових технологій

Україна підписала угоду, яка визначає конкретні кроки щодо сприяння українським оборонним компаніям у створенні нових виробництв на території Данії. Відповідний документ у Копенгагені, 4 липня, підписали Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін та Міністр промисловості, бізнесу та фінансів Данії Мортен Бьодсков.

За словами Германа Сметаніна, Данія стане першою країною, в яку Україна експортуватиме власні оборонні технології. Ціль цього експорту – вдосконалення та масштабування виробництва української зброї для Сил оборони.

В угоді зазначено, що обидві країни усунуть юридичні перешкоди для співпраці та захистять спільні технології від зловживання за допомогою різних ініціатив та проєктів.

У міністерстві нагадали, що 16 квітня Данія оголосила про виділення $28,5 млн на закупівлю озброєння та військової техніки для ЗСУ, яка буде виготовлена на українських заводах. Це стало першим кроком, який запустив проєкт ZBROYARI: Manufacturing Freedom.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що "Краматорський завод важкого верстатобудування" зареєстрував міжнародний патент на САУ 2С22 "Богдана". Це перший крок до можливого налагодження ліцензійного виробництва української артсистеми у Європі.

Ще одна українська компанія – Skyeton – яка спеціалізується на виробництві розвідувального безпілотника Raybird, домовилася з британською Prevail Partners про спільне просування і налагодження виробництва цього дрона.