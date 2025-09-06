Як у StarСraft: в Чехії створили модульну фабрику, яка виробляє БПЛА в районі бойових дій

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Стартап 3DFENSE з Чехії показав на виставці MSPO у Кельце, Польща, модульний виробничий комплекс для випуску ударних безпілотників в умовах повної автономності. Про це пише "Мілітарний".

Макет всіх контейнерів "Мілітарний"

Новинка побудована на базі стандартних морських контейнерів та призначена для швидкого виробництва БПЛА безпосередньо в районі бойових дій. Це дозволяє уникати проблем з логістикою й адаптувати дрони під конкретну задачу.

"Мілітарний"

Мобільний виробничий комплекс включає виробничі модулі P30, складське приміщення S200 та модуль управління F5, де знаходяться оператори дронів. Зазначається, що один модуль P30 здатен випускати до 200 дронів на місяць. В базовій комплектації є вісім P30 в поєднанні з одним S200 та F5. Це дозволяє випускати до 1600 БПЛА на місяць. Для виробництва використовується 3D-друк фюзеляжів.

3D-принтери в контейнері armadninoviny.cz

Наразі наголошується про три БПЛА типу "крило", які доступні за замовчуванням:

D-18 IRON – компактний дрон з вертикальним злітом та посадкою, штовхаючим гвинтом та дальністю польоту до 70 км.

D-20 Personal Eagle II – легкий розвідувально-ударний літак, який може летіти до 170 км.

D-22 IRON – великий дрон з підвищеним бойовим навантаженням та дальністю до 360 км.

Такі дрони можна випускати "Мілітарний"

Також зазначається, що 200 одиниць на місяць — це виробництво D-18. Версію D-20 можна випускати об’ємом до 120 одиниць на місяць на один модуль P30, а ось D-22 — лише 80 на місяць. Крім того, видання повідомило, що дрони можуть діяти у радіусі 80 кілометрів та нести бойову частину масою до 850 грамів або ж 1350 грамів для D-22.

D-22 з надрукованим транспортним рюкзаком armadninoviny.cz

Розробники наголошують, що компанія надає усі необхідні елементи для випуску БПЛА, а один дрон коштує "тисячі" євро.

Раніше українська Fire Point представила в Польші ударний безпілотник, який летить на 200 км, а також анонсувала балістичні ракети FP-7 та FP-9.

А навесні було представлено дрон FP-1. Тоді повідомлялося, що він призначений для ураження ворога на стратегічній глибині. БПЛА здатен нести бойову частину до 120 кг та летіти на відстань до 1600 км.