У Чехії представили нову бойову машину, здатну протидіяти дронам

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Компанія Tatra Defence Vehicle (TDV) представила бойову машину нового покоління Pandur 8x8 EVO на міжнародній виставці оборонних технологій IDET 2025 у Чехії. Про це повідомляє оборонна група CSG, в структуру якої входить TDV.

Модель розроблена з урахуванням реального бойового досвіду, отриманого в російсько-українській війні. Вона забезпечує високий рівень активного та пасивного захисту екіпажу, оснащена сучасними електронними системами, має потужний двигун та може комплектуватися різними типами бойових турелей.

Одна з ключових особливостей Pandur 8x8 EVO – здатність протидіяти повітряним загрозам, зокрема ударним дронам. Новий бронетранспортер оснащено дистанційно керованим бойовим модулем із 30-мм автоматичною гарматою та системою активного захисту Iron Fist.

В основі системи – радар з електронним скануванням, який може працювати в парі з ІЧ-сенсорами або засобами РЕБ. Загроза нейтралізується за допомогою пускових установок із оборонними боєприпасами, вбудованими у бойовий модуль.

Pandur 8x8 EVO має потужну силову установку, яка забезпечує високу маневреність у зоні бойових дій. Окрім того, бронемашина оснащена власним розвідувальним та ударним БПЛА. Конструкція платформи дозволяє адаптувати машину до різних бойових завдань – від штурмових дій до зв’язку, командування, інженерного забезпечення та протиповітряної оборони.

Інженери врахували досвід бойових дій в Україні, зокрема необхідність мобільності та автономності. Озброєння включає 30-мм автоматичну гармату Bushmaster II з електронною стабілізацією, спарений кулемет та ПТКР Spike. Завдяки оптико-електронним прицілам екіпаж може автоматично стежити за ціллю, а телекамери високої роздільної здатності та тепловізори забезпечують ефективну роботу за будь-яких погодних умов та вночі.

Броньовані артилерійські системи DANA M2, DITA і Tatra trucks чеського виробництва вже успішно працюють в Україні, демонструючи високу ефективність у реальних бойових умовах. Із початку повномасштабного вторгнення у 2022 році чеська оборонна промисловість послідовно підтримує Україну, допомагаючи не лише з постачанням техніки, а й з її адаптацією до умов фронту.