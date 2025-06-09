Військові зможуть залишати відгуки про техніку через застосунок "Армія+"

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Наприкінці червня в застосунку "Армія+" з'явиться модуль "Мої технології", який дозволить військовим надати відгук на техніку або запит на її модернізацію прямо виробнику. Про це в інтерв'ю DOU розповіла заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.

Основна мета модуля — побудувати взаємодію з військовим та постачальником так, щоб військовому не довелося самому шукати виробника чи його службу підтримки. Також це дозволить бачити, скільки інцидентів сталося з тим чи іншим виробником, як він реагує та чи оперативно вирішує проблеми. На основі цієї інформації у Міноборони буде розуміння, як далі управляти закупівлями.

Як це працюватиме? Військовим, які верифіковані в застосунку "Армія+", достатньо буде ввести лише серійний номер виробу і залишити відгук про техніку. Далі система автоматично ідентифікує виробника, надсилає йому звернення та отримує відповідь згідно із сервісною угодою.

З якими виробниками буде зв'язок? За словами заступниці, це рішення працюватиме в першу чергу з виробниками, які уклали договір з Міноборони.

"Передусім ми запустимо це з виробниками, які уклали договір з Міноборони. Бо маємо на них вплив, домовленість про обслуговування, виправлення. А далі подивимося. Як ви знаєте, скоро буде децентралізована модель закупівель, коли бригада напряму зможе купувати у виробників визначені номенклатури. І якщо бригади звернуться до Міноборони із запитом додати виробників, з якими в них є прямі контракти, ми це зробимо", - заявила Катерина Черногоренко

Всі інциденти, за словами заступниці, будуть передаватись Генеральному штабу, який надалі вирішуватиме, що саме купувати, а також Міноборони, яке підписує контракти на закупівлі.

Наголошується, що зв'язок між військовим і виробником буде захищеним. Військовий, який звернувся із запитом, отримає рішення проблеми особисто в захищений месенджер, напряму від виробника. Це дозволить уникнути спільного переліку виробів і виробників.