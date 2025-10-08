Українська правда   /   Межа
Кабмін передав Міноборони 36,6 млрд грн на розвиток оборонно промислового комплексу

Влад Черевко Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.
8 жовтня, 21:16
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про передачу бюджетних призначень, передбачених Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості на 2025 рік, до Міністерства оборони.

Відповідне розпорядження дозволяє Міноборони адмініструвати фінансування ключових напрямів розвитку оборонно-промислового комплексу.

Загальна сума фінансування становить понад 36,6 мільярда гривень. Кошти будуть спрямовані на:

  • виконання програм розвитку ОПК;
  • впровадження нових технологій;
  • розширення виробничих потужностей оборонної індустрії;
  • закупівлю озброєння та військової техніки.

Окремо передбачено 500 мільйонів гривень для державної фінансової підтримки підприємств, що працюють у сфері оборонно-промислового комплексу.

Міністр оборони України Денис Шмигаль зазначив, що робота ведеться комплексно та системно з метою посилення обороноздатності країни за рахунок зброї вітчизняного виробництва.

Нагадаємо, що Кабмін нещодавно погодив додаткове фінансування Міноборони на 311 млрд гривень.

Україна Міноборони
