Кабмін передав Міноборони 36,6 млрд грн на розвиток оборонно промислового комплексу

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про передачу бюджетних призначень, передбачених Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості на 2025 рік, до Міністерства оборони.

Відповідне розпорядження дозволяє Міноборони адмініструвати фінансування ключових напрямів розвитку оборонно-промислового комплексу.

Загальна сума фінансування становить понад 36,6 мільярда гривень. Кошти будуть спрямовані на:

виконання програм розвитку ОПК;

впровадження нових технологій;

розширення виробничих потужностей оборонної індустрії;

закупівлю озброєння та військової техніки.

Окремо передбачено 500 мільйонів гривень для державної фінансової підтримки підприємств, що працюють у сфері оборонно-промислового комплексу.

Міністр оборони України Денис Шмигаль зазначив, що робота ведеться комплексно та системно з метою посилення обороноздатності країни за рахунок зброї вітчизняного виробництва.

Нагадаємо, що Кабмін нещодавно погодив додаткове фінансування Міноборони на 311 млрд гривень.