Кабмін передав Міноборони 36,6 млрд грн на розвиток оборонно промислового комплексу

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про передачу бюджетних призначень, передбачених Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості на 2025 рік, до Міністерства оборони.
Відповідне розпорядження дозволяє Міноборони адмініструвати фінансування ключових напрямів розвитку оборонно-промислового комплексу.
Загальна сума фінансування становить понад 36,6 мільярда гривень. Кошти будуть спрямовані на:
- виконання програм розвитку ОПК;
- впровадження нових технологій;
- розширення виробничих потужностей оборонної індустрії;
- закупівлю озброєння та військової техніки.
Окремо передбачено 500 мільйонів гривень для державної фінансової підтримки підприємств, що працюють у сфері оборонно-промислового комплексу.
Міністр оборони України Денис Шмигаль зазначив, що робота ведеться комплексно та системно з метою посилення обороноздатності країни за рахунок зброї вітчизняного виробництва.
Нагадаємо, що Кабмін нещодавно погодив додаткове фінансування Міноборони на 311 млрд гривень.