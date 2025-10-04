Українська правда   /   Межа
Усі розділи
За підтримки NAUDI
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Оборонка

Уряд виділив 1 млрд грн на закупівлю дронів для підрозділу ДПСУ "Фенікс"

Уряд виділив 1 млрд грн на закупівлю дронів для підрозділу ДПСУ Фенікс
Влад Черевко Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.
4 жовтня, 10:35
0

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення 1 млрд гривень Міністерству внутрішніх справ для підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" Державної прикордонної служби.

Кошти надійдуть із резервного фонду державного бюджету та будуть спрямовані на закупівлю ударних і розвідувальних дронів, а також обладнання, необхідного для їхньої експлуатації.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. Вона зазначила, що "Фенікс" став першим у структурі ДПСУ спеціалізованим підрозділом безпілотних літальних апаратів, а також це один із найефективніших підрозділів. За її словами, минулого року "Фенікс" уразив близько 8 тисяч цілей противника, завдавши втрат техніці на суму, що оцінюється у $60 мільйонів.

До слова, нещодавно президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про домовленість з Україною щодо спрямування 2 млрд євро на виробництво безпілотників.

Україна Дрони
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Український розробник представив додаток з безпрецедентним захистом даних
ШІ в традиційній економіці: АПК, медицина, фінанси
Контракт "18–24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень