Кабмін погодив додаткове фінансування Міноборони на 311 млрд гривень

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про збільшення видатків державного бюджету для оборонного сектору на 311 мільярдів гривень.

Згідно з ухваленими змінами, 301,2 млрд грн буде спрямовано безпосередньо Міністерству оборони. Кошти підуть на закупівлю озброєння (в тому числі дронів), військової техніки, боєприпасів та обладнання. Частина видатків передбачена для своєчасних виплат грошового забезпечення військовослужбовцям і соціальної підтримки їхніх родин.

Окремо 8,6 млрд грн буде виділено зі спеціального фонду на реформування та розвиток оборонно-промислового комплексу, закупівлю озброєння, військової техніки та обладнання.

Ще 1,4 млрд грн спрямують на матеріально-технічне забезпечення військових частин.

У відомстві зазначають, що основна частина додаткових видатків буде покрита за рахунок коштів Європейського Союзу у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

До слова, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у вересні 2025 року було виділено 235 млн грн на посилення системи ППО столиці. Зокрема, на придбання військовими дронів-перехоплювачів ворожих "Шахедів".