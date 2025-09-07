Український виробник дронів Ukrspecsystems інвестує £200 млн у британське виробництво

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Найбільший виробник безпілотників в Україні, компанія Ukrspecsystems, оголосила про інвестиційний проєкт у Східній Англії вартістю £200 млн. План передбачає будівництво заводу площею 11 000 м² та створення випробувального й навчального центру. Про це пише UK Defence Journal.

За даними компанії, реалізація проєкту дозволить створити до 500 робочих місць і програм стажування в регіоні. Набір британських працівників планується розпочати до кінця поточного року, а виробництво дронів — на початку 2026-го. Ukrspecsystems також заявила про намір розширювати присутність у Великій Британії протягом наступних трьох років.

Керівництво компанії зазначає, що об'єднання українського досвіду у створенні дронів, набутого в умовах війни, з британською промисловою базою дозволить стати Ukrspecsystems світовим лідером у сфері безпілотних систем для військових і цивільних потреб, а також зробить Велику Британію стартовим майданчиком для експорту.

Міністр оборонних закупівель Марія Іґл відзначила, що Великобританія визнає передові можливості українських безпілотних літальних апаратів і додала, що співпраця з українськими виробниками забезпечить доступ до сучасних технологій і зміцнить обороноздатність британських Збройних сил та їхніх партнерів.

Ukrspecsystems — українська компанія, заснована у 2014 році, що спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних авіаційних комплексів для військових потреб. Вона відома насамперед своїми дронами PD-2, Gekata та серією Shark (Shark, Shark-M, Mini Shark), які використовуються для розвідки, спостереження й коригування артилерії.

Крім самих БПЛА, компанія виготовляє стабілізовані камери, антенні системи з захистом від заглушення, катапульти та програмне забезпечення, а також надає повний комплекс послуг із навчання й підтримки операторів. Компанія також відкрила в Україні магазин власних комплектуючих для безпілотників.

Ukrspecsystems представить свою нову продукцію на виставці DSEI 2025 у Лондоні з 9 по 12 вересня, де планує оголосити про нові партнерства у Великій Британії.