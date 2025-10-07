ППО, бронетехніка та дрони: "УкрОборонПром" розвиває співпрацю з іноземними компаніями

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

"УкрОборонПром" оголосив про підписання кількох меморандумів про співпрацю за підсумками першого дня роботи третього Міжнародного форуму оборонних індустрій (DFNC3) у Києві.

Наприклад, стратегічний виробник озброєння та військової техніки в Україні домовився про співпрацю в концепції "float-and-fly" (плавати й літати) з американською компанією LeVanta Tech Inc. На сайті виробника сказано, що компанія розробляє повітряні дрони, які запускаються з моря.

"А також плануємо разом напрацьовувати рішення для підвищення швидкості та стійкості наших виробів. Ми зацікавлені розвивати виробництво на території України, а також організувати навчання для наших Зброярів", – йдеться в повідомленні "УкрОборонПрому" щодо LeVanta Tech.

Також "УкрОборонПром" закріпив на папері нові домовленності з іспанською Escribano. Сторони вже співпрацюють в напрямку модернізації української бронетехніки бойовими модулями. Тепер йдеться про перспективу співпраці в напрямку ППО та поглиблення співпраці у сфері бронетехніки.

Водночас у контексті співпраці "УкрОборонПром" згадав про румунську компанію Romarm.

"Розглядаємо можливість для спільного виробництва технічних рішень та безпілотних платформ. Також плануємо разом залучати інвестиції для фінансування проєктів", – сказано в повідомленні.

До слова, недавно повідомлялося, що Румунія розглядає можливість спільного з Україною виробництва безпілотників у межах нової оборонної програми Євросоюзу. Проєкт планується реалізувати за рахунок фінансування з ініціативи SAFE, яка передбачає переозброєння держав-членів ЄС.