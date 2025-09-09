Українська правда   /   Межа
"УкрОборонПром" знову увійшов до числа найбільших оборонних компаній світу

Євгенія Губіна Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
9 вересня, 13:55
"УкрОборонПром" посів 49 місце у щорічному рейтингу ТОП 100 Defence Companies 2025. Про це повідомив очільник стратегічного виробника озброєння та військової техніки в Україні Герман Сметанін.

Рейтинг найбільших оборонних компаній світу за результатами 2024 року опублікував Defense News.

Герман Сметанін

За словами Германа Сметаніна, у 2024 році оборонна виручка товариства становила понад $3 млрд порівняно з $2,2 млрд у 2023-му.

"Це дало темп зростання на 36,3%, що значно вище за середньосвітовий показник, який становить 11,2% серед ТОП 100 оборонних компаній світу; АТ "УОП" посів 49 місце за абсолютним оборонним доходом", – зазначив Герман Сметанін.

Він також зауважив, що за динамікою росту доходу від реалізації оборонної продукції "УкрОборонПром" опинився на 16-му місці.

Герман Сметанін

Очільник товариства також перерахував лідерів з виробництва та продажу озброєння. Як і раніше, за доходами лідирують Lockheed Martin ($68,4 млрд), RTX ($43,5 млрд) та CASIC (Китай, $38,7 млрд).

За темпами зростання лідерами стали: Anduril (США, +138%), Askeri Fabrika (Туреччина, +100%), SES (Люксембург, +93,7%) та NORINCO (+93,6%).

"У ТОП-30 найбільш динамічних компаній світу потрапили представники США, Китаю, Туреччини, Європи та Південної Кореї", – додав Герман Сметанін.

Крім того, він акентував, що в цьогорічному рейтингу з’явилося кілька гучних "новачків", які раніше не входили до сотні. Серед них:

• GE Aerospace (США) – 23 місце ($6,1 млрд оборонних доходів);

• MBDA (Франція) – 27 місце ($5,3 млрд);

• Advanced Technology International (США) – 33 місце ($4,7 млрд);

• EDGE Group (ОАЕ) – 38 місце ($4,0 млрд);

• SpaceX (США) – 40 місце ($4,0 млрд оборонних контрактів);

• Korea Aerospace Industries (KAI, Південна Корея) – 62 місце ($2,0 млрд);

• Hyundai Rotem (Південна Корея) – 67 місце ($1,7 млрд);

• Palantir Technologies (США) – 70 місце ($1,6 млрд);

• Askeri Fabrika ve Tersane (Туреччина) – 78 місце ($1,3 млрд);

• Makine ve Kimya Endustrisi (MKE, Туреччина) – 80 місце ($1,2 млрд);

• Anduril (США) – 93 місце ($0,95 млрд, зростання +138% – найшвидший у світі);

• M1 Support Services (США) – 94 місце ($0,9 млрд);

• AM General (США) – 99 місце ($0,74 млрд).

Водночас очільник "УкрОборонПрому" повідомив, що тільки 54 найбільші оборонні компанії зросли за минулий рік. Решта показали падіння обсягів доходу.

"Загальний обсяг військової продукції, виробленої 100 найбільшими оборонними компаніями світу у 2024 році, зріс на 11,2% і склав $661 млрд", – додав він.

Герман Сметанін наголосив, що Україна стає ключовим гравцем світової оборонної індустрії.

Герман Сметанін
"За цими цифрами стоїть робота понад 56 тисяч зброярів, і я дякую кожному з вас за цей результат. Разом з тим, ми всі розуміємо: цього все ще недостатньо. Тож щодня працюємо над тим, щоб збільшувати виробництво зброї і військової техніки для українського війська", – резюмував він.

Нагадаємо, що "УкрОборонПром" посів 49 місце у рейтингу ТОП 100 Defence Companies 2024, до якого входять провідні світові виробники озброєнь, і став лідером за зростанням виторгу від реалізації продукції військового призначення. Товариство посідало 65 місце у рейтингу 2023 року. 

На початку серпня перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомляв, що в оборонно-промисловий комплекс України охоплює вже близько 900 підприємств. Більшість із них – приватної форми власності.

До слова, недавно стало відомо, що Герман Сметанін вдруге очолив "УкрОборонПром". Загалом на посаду було 14 кандидатів. Їхній відбір та оцінку проводила міжнародна компанія Odgers Berndtson.

Україна Зброя Українська зброя Укроборонпром
Останні новини

