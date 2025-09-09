"УкрОборонПром" знову увійшов до числа найбільших оборонних компаній світу

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

"УкрОборонПром" посів 49 місце у щорічному рейтингу ТОП 100 Defence Companies 2025. Про це повідомив очільник стратегічного виробника озброєння та військової техніки в Україні Герман Сметанін.

Рейтинг найбільших оборонних компаній світу за результатами 2024 року опублікував Defense News.

Герман Сметанін

За словами Германа Сметаніна, у 2024 році оборонна виручка товариства становила понад $3 млрд порівняно з $2,2 млрд у 2023-му.

"Це дало темп зростання на 36,3%, що значно вище за середньосвітовий показник, який становить 11,2% серед ТОП 100 оборонних компаній світу; АТ "УОП" посів 49 місце за абсолютним оборонним доходом", – зазначив Герман Сметанін.

Він також зауважив, що за динамікою росту доходу від реалізації оборонної продукції "УкрОборонПром" опинився на 16-му місці.

Герман Сметанін

Очільник товариства також перерахував лідерів з виробництва та продажу озброєння. Як і раніше, за доходами лідирують Lockheed Martin ($68,4 млрд), RTX ($43,5 млрд) та CASIC (Китай, $38,7 млрд).

За темпами зростання лідерами стали: Anduril (США, +138%), Askeri Fabrika (Туреччина, +100%), SES (Люксембург, +93,7%) та NORINCO (+93,6%).

"У ТОП-30 найбільш динамічних компаній світу потрапили представники США, Китаю, Туреччини, Європи та Південної Кореї", – додав Герман Сметанін.

Крім того, він акентував, що в цьогорічному рейтингу з’явилося кілька гучних "новачків", які раніше не входили до сотні. Серед них:

• GE Aerospace (США) – 23 місце ($6,1 млрд оборонних доходів);

• MBDA (Франція) – 27 місце ($5,3 млрд);

• Advanced Technology International (США) – 33 місце ($4,7 млрд);

• EDGE Group (ОАЕ) – 38 місце ($4,0 млрд);

• SpaceX (США) – 40 місце ($4,0 млрд оборонних контрактів);

• Korea Aerospace Industries (KAI, Південна Корея) – 62 місце ($2,0 млрд);

• Hyundai Rotem (Південна Корея) – 67 місце ($1,7 млрд);

• Palantir Technologies (США) – 70 місце ($1,6 млрд);

• Askeri Fabrika ve Tersane (Туреччина) – 78 місце ($1,3 млрд);

• Makine ve Kimya Endustrisi (MKE, Туреччина) – 80 місце ($1,2 млрд);

• Anduril (США) – 93 місце ($0,95 млрд, зростання +138% – найшвидший у світі);

• M1 Support Services (США) – 94 місце ($0,9 млрд);

• AM General (США) – 99 місце ($0,74 млрд).

Водночас очільник "УкрОборонПрому" повідомив, що тільки 54 найбільші оборонні компанії зросли за минулий рік. Решта показали падіння обсягів доходу.

"Загальний обсяг військової продукції, виробленої 100 найбільшими оборонними компаніями світу у 2024 році, зріс на 11,2% і склав $661 млрд", – додав він.

Герман Сметанін наголосив, що Україна стає ключовим гравцем світової оборонної індустрії.

Герман Сметанін

"За цими цифрами стоїть робота понад 56 тисяч зброярів, і я дякую кожному з вас за цей результат. Разом з тим, ми всі розуміємо: цього все ще недостатньо. Тож щодня працюємо над тим, щоб збільшувати виробництво зброї і військової техніки для українського війська", – резюмував він.

Нагадаємо, що "УкрОборонПром" посів 49 місце у рейтингу ТОП 100 Defence Companies 2024, до якого входять провідні світові виробники озброєнь, і став лідером за зростанням виторгу від реалізації продукції військового призначення. Товариство посідало 65 місце у рейтингу 2023 року.

На початку серпня перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомляв, що в оборонно-промисловий комплекс України охоплює вже близько 900 підприємств. Більшість із них – приватної форми власності.

До слова, недавно стало відомо, що Герман Сметанін вдруге очолив "УкрОборонПром". Загалом на посаду було 14 кандидатів. Їхній відбір та оцінку проводила міжнародна компанія Odgers Berndtson.