Військові показали, як працює український вогнемет РПВ-16 для ближнього бою

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У 118-й механізованій бригаді продемонстрували роботу українського вогнемета РПВ-16 для ближнього бою: ураження живої сили, знищення техніки та споруд ворога. Відео показала Армія TV.

Вогнемет має боєприпас, який складається з бойової термобаричної частини та реактивного двигуна. Після влучання у ціль бойова частина підривається та розпорошується, утворюючи аерозольну хмару діаметром 7-8 м. За 0,2 сек після цього аерозоль вибухає, формуючи вогняну кулю температурою до 2500 °C.

Вогнемет РПВ-16 на виставці "Зброя та безпека" у 2019 році

Крім того, бойова частина має осколкову дію – уламки розлітаються на 25 м по периметру.

Інструктор 118-ї ОМБР "Глеба" розповів, що максимальна дальність вогню РВП-16 становить 1000 м, а прицільна – 600 м. Прямий постріл можна виконати з відстані до 300 м.

"Його призначення – ураження живої сили, яка сховалася в якихось укриттях. Це може бути ДОТ, бліндаж, ДЗОТ, легкоброньована техніка, окопи. Він призначений для того, щоб максимально нанести ураження за допомогою цього аерозолю, який розпорошується", – пояснив він.

Початкові стрільби українського вогнемета РВП-16 відбулися на полігоні в Чернігівській області ще у 2017 році. В жовтні 2018 року зброя стала на озброєння української армії.