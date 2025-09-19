Український сіткомет "Пташка" пропонують використовувати проти російських дронів-ждунів

На каналі Ptashka Systems показали відео застосування сіткомета "Пташка" проти російських дронів, які очікують на цілі у засідках. Судячи з ролика, виробники пропонують скидати сітку з БПЛА і тим самим блокувати рух ворожого дрона.

"Основна перевага такого методу боротьби полягає в тому, що дрон і далі продовжує знаходитись в засідці і п*дарський оператор даремно втрачає робочий час, очікуючи ціль. А коли ціль зʼявляється, ви і самі розумієте що далі відбувається", – йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, що "Пташка" – це зброя проти FPV-дронів багаторазового застосування. Вона комплектується кількома картриджами із сітками, кожен із яких коштую 1500 грн. Загалом вартість зброї сягає 7900-19500 грн, залежно від комплектації.

Візуально "Пташка" схожа на пістолет, на ствол якого кріпиться картридж. Сіткомет треба навести сіткоміт на дрон і зробити постріл. Далі сітка розміром 3,5 на 3,5 м розгортається у повітрі та блокує пропелери БПЛА, заставляючи його впасти. Сіткомет здатен вистрілювати сітку на відстань до 25-30 м.

Раніше каналі Ptashka Systems опублікували відео бойового застосування сіткомета "Пташка". Завдяки йому вдалося збити ворожий безпілотник – дрон вибухнув.