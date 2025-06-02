Український безпілотник Buntar-3 з вертикальним зльотом готують до серійного виробництва

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Українська defense tech компанія Buntar Aerospace розповіла "Оборонці" про свій розвідувальний комплекс Buntar-3. За словами розробників, він уже пройшов випробування в реальних боях на Брянському, Білгородському, Купʼянськкому, Лисичанському, Покровському, Курахівському та Сватівському напрямках.

У Buntar Aerospace пояснили, що розвідувальний комплекс функціонує як цілісна система – від планування місії до аналітики, з єдиним інтерфейсом управління через власне програмне забезпечення.

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Розвідувальний комплекс Buntar-3

Buntar Aerospace

"Buntar-3 – це не окремий борт, а повноцінна система. В її основі – власне розроблений Copilot – "бойовий асистент" оператора. Він прогнозує сценарії місій, допомагає уникати помилок у стресових умовах, розраховує черговість польотів, забезпечує безперервне покриття і централізовану трансляцію з кількох камер. Усе управління – в одному інтерфейсі, який може одночасно контролювати кілька бортів", – пояснили в компанії.

Серед ключових характеристик розвідувального комплексу Buntar-3:

· 3,5 год в повітрі;

· 80 км тактичного радіусу;

· виявлення цілей на відстані до 15 км;

· робота комплексу без GPS;

· стійкість до РЕБ;

· можливість вертального зльоту та посадки.

"Сучасне поле бою – це динаміка, де змінюється все: сигнали, режими РЕБ, тактики. Архітектура Buntar-3 дозволяє швидко адаптувати як "залізо", так і "мозок" – софт Copilot – під конкретний запит підрозділу, – додали в українській компанії.

Тут також додали, що розпочинають контрактування та готуються до запуску серійного виробництва. З міркувань безпеки його обсяги не розголошують.

Як писав Forbes, у 2024 році стартап Buntar Aerospace залучив 200 тис доларів від співзасновників Uklon