Український безпілотник Buntar-3 з вертикальним зльотом готують до серійного виробництва

Українська defense tech компанія Buntar Aerospace розповіла "Оборонці" про свій розвідувальний комплекс Buntar-3. За словами розробників, він уже пройшов випробування в реальних боях на Брянському, Білгородському, Купʼянськкому, Лисичанському, Покровському, Курахівському та Сватівському напрямках.
У Buntar Aerospace пояснили, що розвідувальний комплекс функціонує як цілісна система – від планування місії до аналітики, з єдиним інтерфейсом управління через власне програмне забезпечення.
Розвідувальний комплекс Buntar-3
Buntar Aerospace
"Buntar-3 – це не окремий борт, а повноцінна система. В її основі – власне розроблений Copilot – "бойовий асистент" оператора. Він прогнозує сценарії місій, допомагає уникати помилок у стресових умовах, розраховує черговість польотів, забезпечує безперервне покриття і централізовану трансляцію з кількох камер. Усе управління – в одному інтерфейсі, який може одночасно контролювати кілька бортів", – пояснили в компанії.
Серед ключових характеристик розвідувального комплексу Buntar-3:
· 3,5 год в повітрі;
· 80 км тактичного радіусу;
· виявлення цілей на відстані до 15 км;
· робота комплексу без GPS;
· стійкість до РЕБ;
· можливість вертального зльоту та посадки.
"Сучасне поле бою – це динаміка, де змінюється все: сигнали, режими РЕБ, тактики. Архітектура Buntar-3 дозволяє швидко адаптувати як "залізо", так і "мозок" – софт Copilot – під конкретний запит підрозділу, – додали в українській компанії.
Тут також додали, що розпочинають контрактування та готуються до запуску серійного виробництва. З міркувань безпеки його обсяги не розголошують.
Як писав Forbes, у 2024 році стартап Buntar Aerospace залучив 200 тис доларів від співзасновників Uklon