Українська Kvertus запускає в серійне виробництво РЕБ-робота

Українська компанія Kvertus запускає у серійне виробництво свій робот-РЕБ під назвою AD Berserk. Про це повідомив CEO виробника Ярослав Філімонов у Facebook.
Також він назвав характеристики розробки. Запас ходу цього НРК становить 20 км, автономність – до 12 годин, а дальність керування – до 20 км.
Робот-РЕБ AD Berserk
Ярослав Філімонов
"РЕБ створює перешкоду по всім діапазонам, які використовують дрони-камікадзе, бомбери та мультироторні дрони", – написав CEO Kvertus.
Серед завдань робота:
- евакуація поранених з "нуля";
- прикриття під час розмінування;
- підтримка під час штурмових операцій;
- захист логістичних маршрутів.
Ярослав Філімонов додав, що компанія працює над десятками замовлень на ці системи.
До слова, у травні Kvertus презентувала систему радіоелектронної боротьби нового покоління. Серед особливостей інструмента – можливість блокувати сигнали на будь-якій частоті.