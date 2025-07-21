Українська Kvertus запускає в серійне виробництво РЕБ-робота

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Українська компанія Kvertus запускає у серійне виробництво свій робот-РЕБ під назвою AD Berserk. Про це повідомив CEO виробника Ярослав Філімонов у Facebook.

Також він назвав характеристики розробки. Запас ходу цього НРК становить 20 км, автономність – до 12 годин, а дальність керування – до 20 км.

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Робот-РЕБ AD Berserk

Ярослав Філімонов

"РЕБ створює перешкоду по всім діапазонам, які використовують дрони-камікадзе, бомбери та мультироторні дрони", – написав CEO Kvertus.

Серед завдань робота:

- евакуація поранених з "нуля";

- прикриття під час розмінування;

- підтримка під час штурмових операцій;

- захист логістичних маршрутів.

Ярослав Філімонов додав, що компанія працює над десятками замовлень на ці системи.

До слова, у травні Kvertus презентувала систему радіоелектронної боротьби нового покоління. Серед особливостей інструмента – можливість блокувати сигнали на будь-якій частоті.