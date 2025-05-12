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Український наземний робот "Спайдер" допустили до експлуатації військовими

Український наземний робот Спайдер допустили до експлуатації військовими
Євгенія Губіна Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
12 травня, 14:01
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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ наземний роботизований комплекс "Спайдер". Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

НРК розробила команда українських інженерів з урахуванням практичного бойового досвіду захисників. Комплекс має модифікації для виконання різних завдань: логістичного забезпечення, виконання певних інженерних завдань. Розробники також знайшли технологічне рішення для збільшення дальності управління платформами НРК.

Наземний робот має компактні розміри – два таких можна помістити в кузові військового пікапа. Платформа важить трохи понад 50 кг та може везти до центнера корисного вантажу. Згідно з повідомленням, роботи мають чотири двигуни, що підвищує мобільність та витривалість НРК в бойових умовах.

"Особливістю роботизованих платформ є їхня маневреність та простота у керуванні, здатність працювати у зоні дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби, виконувати складні маневри в обмеженому просторі. "Спайдери" динамічно долають крутосхили, можуть рухатись з креном. Заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервного руху", – йдеться в повідомленні МОУ.

Нагадаємо, що раніше Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ наземний роботизований комплекс "Віслюк" українського виробництва. Платформа поміщається в кузов мікроавтобуса або причепа-лафета.

Зброя Україна Українська зброя Міноборони
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