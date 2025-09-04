У Польщі показали український дрон-матку THOR OPERATOR, який може нести FPV та перехоплювачі

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

На виставці MSPO 2025 у Польщі українська компанія Altair Technologies представила дрон-матку THOR OPERATOR. Про це повідомляє "Мілітарний".

Розробники показали версію з електродвигуном, яка може нести до 6 кг корисного навантаження та пролітати до 170 км. Злітна маса дрона становить до 17,5 кг, він може перебувати в повітрі до 60 хвилин.

THOR OPERATOR "Мілітарний"

Крім того, є версія з двигуном внутрішнього згоряння, яка може підіймати до 8 кг на відстань до 400 км. Її час в польоті становить вже до 240 хвилин, а злітна маса — до 28 кг.

При цьому обидві версії можуть нести по два FPV або два ВОГи (гранатометний осколковий постріл). Зазначається, що новинка має модульну конструкцію, що дозволяє легко замінювати внутрішні компоненти під конкретну задачу. При цьому більшість компонентів БПЛА — закордонні.

THOR OPERATOR з FPV "Мілітарний"

THOR вже використовували в бойових умовах. Він скидав FPV-дрони та ВОГи, а також використовувався як ретранслятор. При цьому він може переносити перехоплювачі для "Шахедів". Крім того, існує варіант для розвідки з висувною камерою, яка має високу роздільну здатність та систему стабілізації.

THOR OPERATOR з перехоплювачем "Мілітарний"

Щодо керування, то THOR OPERATOR може працювати в автоматичному, напівавтоматичному та ручному режимах. Якщо дрон втрачає зв’язок з оператором, він переходить у стан автономного польоту з функцією автоматичного повернення.

Новинкою вже зацікавились американці, оскільки у них нема нічого подобного для захисту від "Шахедів" та аналогів.

Зазначимо, що це не єдина версія дрона-матки. Раніше в Україні створили наземного робота-матку для одночасного запуску кількох FPV-дронів. Він побудований на базі наземного НРК "Веприк" і може виступати як платформою запуску, так і ретранслятором сигналу.

А німецька компанія Quantum Systems розробляє для Сил оборони України новий безпілотник-носій під назвою Sparta, який також здатен перевозили два FPV на відстань до 200 км. Його будуть випускати в Україні.