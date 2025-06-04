Український дрон Chief-1 для полювання за ворожими БПЛА допустили до експлуатації

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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва Chief-1. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

За інформацією Міноборони, дрон призначений для ураження літальних апаратів або живої сили супротивника з модуля ураження патронами зі шротом.

"Chief-1 має легку та міцну раму, потужні двигуни, високу маневреність, вдалу конструкцію для повітряного бою", – йдеться в повідомленні оборонного відомства.

Тут додали, що безпілотники обладнані системами автоматичного розпізнавання та досягнення оптимальної дистанції для ураження цілі. Вони можуть здійснювати постріли в ручному або автоматичному режимі.

"Chief-1 знищують ворожі FPV, бомбери, окремі зразки корегувальників, розвідників", – зазначили в Міноборони.

До слова, недавно латвійська компанія Origin Robotics представила перехоплювач Blaze – автономне рішення зі штучним інтелектом для протидії ворожим безпілотникам.

Blaze поєднує комп’ютерний зір і радарне відстеження на основі ШІ для точного ураження повітряних цілей. Україна розглядається як потенційний перший користувач розробки.