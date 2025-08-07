"Українська бронетехніка" запустила серійне виробництво медичної версії броньовика "Новатор"

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Санітарно-евакуацій броньований автомобіль "Новатор 2С" вже виробляється серійно та постачається в бойові підрозділи. Про це повідомила компанія "Українська бронетехніка", яка представила бронеавтомобіль в кінці 2024 року.

"Новатор 2С" розроблено на базі СБА "Новатор". Його основне призначення – оперативна евакуація поранених із зон бойових дій або надзвичайних ситуацій, надання першочергової медичної допомоги та транспортування медичного персоналу.

За інформацією виробника, конструкція бронеавтомобіля забезпечує захист екіпажу та поранених від вогневого ураження та шкідливих зовнішніх факторів у будь-яких погодних умовах і на різних типах місцевості.

"Головне завдання санітарно-евакуаційного "Новатора 2С" – порятунок життя. Завдяки технічним характеристикам бронеавтомобіль дає можливість бойовим медикам діставатися до найскладніших ділянок та швидко і безпечно евакуювати поранених. А встановлення спеціального медичного обладнання дозволяє надавати невідкладну допомогу та стабілізувати стан поранених безпосередньо в автомобілі", – зазначив гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.

У компанії зауважили, що "Новатор 2С" здатний здійснювати евакуацію шести поранених в положенні сидячи або чотирьох в положенні лежачи. Автомобіль обладнаний вмонтованим місцем для транспортування лежачого пацієнта, а також відкидними (розкладними) полицями для евакуації поранених у різному стані.

Крім того, в ньому передбачено простір для встановлення дефібрилятора, апарата ШВЛ, кисневої системи, моніторів життєвих показників тощо. Компоновка бронеавтомобіля дозволяє інтегрувати різні варіанти медичної апаратури – відповідно до завдань і вимог конкретного підрозділу.

"Новатор 2С" забезпечує швидку евакуацію з "гарячих" точок і надання допомоги в дорозі – завдяки фіксації систем життєзабезпечення. Також він гарантує безпеку медичного персоналу, водія та тяжкопоранених навіть під вогнем.

До слова, у травні "Українська бронетехніка" повідомила, що спеціалізований броньований автомобіль "Варта 2" пройшов всі необхідні випробування, завершив процес кодифікації та отримав право на поставки Силам оборони України.