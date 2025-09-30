Сили безпілотних систем знищили два російські "Сонцепьоки" на Куп’янському напрямку

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

429-й окремий полк безпілотних систем "Ахіллес" повідомив про успішне ураження його операторами двох російських важких вогнеметних систем ТОС-1А "Сонцепьок" на Куп’янському напрямку.

За даними підрозділу, ці реактивні системи ворог застосовував для обстрілів позицій українських військових та населених пунктів із метою руйнування інфраструктури та прориву оборони.

ТОС-1А "Сонцепьок" вважається однією з найнебезпечніших систем у російському арсеналі. Вона здатна завдавати масованих термобаричних ударів, що створює значну загрозу як для військових, так і для цивільного населення.

За різними даними, ціна однієї установки може коливатися від $6 до $8 мільйонів.

