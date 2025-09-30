Сили безпілотних систем знищили два російські "Сонцепьоки" на Куп’янському напрямку

429-й окремий полк безпілотних систем "Ахіллес" повідомив про успішне ураження його операторами двох російських важких вогнеметних систем ТОС-1А "Сонцепьок" на Куп’янському напрямку.
За даними підрозділу, ці реактивні системи ворог застосовував для обстрілів позицій українських військових та населених пунктів із метою руйнування інфраструктури та прориву оборони.
ТОС-1А "Сонцепьок" вважається однією з найнебезпечніших систем у російському арсеналі. Вона здатна завдавати масованих термобаричних ударів, що створює значну загрозу як для військових, так і для цивільного населення.
За різними даними, ціна однієї установки може коливатися від $6 до $8 мільйонів.
Раніше повідомлялося, що пілоти 59 бригади Сил безпілотних систем ЗСУ знищили російський гелікоптер завдяки FPV-дрону.