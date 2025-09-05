Українські військові уразили мобільну РЛС у районі Анапи

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Українськими Силами оборони була уражена радіолокаційна станція 39Н6 "Каста-2Е2" в Анапі Краснодарського краю. Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.

Стверджується, що станція прикривала південну частину країни-окупанта та розташовувалась на території радіолокаційної військової частини на півдні Анапи. На фото видно пошкоджені ангари, ймовірно, вони теж потрапили під удар, зазначає "Мілітарний".

РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" в Анапі Exilenova+

Сама стація "Каста-2Е2" — це рухома трикоординатна РЛС дециметрового діапазону кругового огляду режиму чергування. Вона вміє розпізнавати цілі на різних висотах та передавати дані про них, зокрема координати та параметри руху. Інформація потрапляє до систем управління ППО, ВКС та армійської ППО по радіо або через кабельне з’єднання.

Нагадаємо, що напередодні вночі Сили оборони, ймовірно, завдали удару по двох РЛС на території колишньої бази ППО в Ростовській області. Зазначимо, що РЛК-1 відповідає за організацію польотів на півдні росії, зокрема виконує супровід повітряних суден, їхнє наведення та координацію повітряних маршрутів. Це один зі стратегічних об’єктів ворога.