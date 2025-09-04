Українські військові, ймовірно, уразили дві РЛС у Ростовській області

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Українські Сили оборони в ніч на 4 вересня, ймовірно, завдали удару по двох радіолокаційних станціях росіян. Про це пише "Мілітарний".

Зазначається, що першим є РЛК-1 "Навигация Юга" — радіолокаційний комплекс, який входить до складу інфраструктури філії "Аэронавигация Юга" в Ростові-на-Дону. Другий розташований на території колишньої в/ч 65312. Ця частина разом з військовим містечком були базою 1244-го зенітно-ракетного полку, який у 1990-х роках мав на озброєнні комплекси С-300ПС. На території частини розташований комплекс, схожий на РЛК-1.

Перше ураження Exilenova+

Зйомки NASA зафіксували там пожежі, що може вказувати на ураження цілей.

За даними видання, саме РЛК-1 відповідає за організацію польотів на півдні росії, зокрема виконує супровід повітряних суден, їхнє наведення та координацію повітряних маршрутів. Це один зі стратегічних об’єктів ворога.

Днями стало відомо, що підрозділ "Примари" здійснив чергову атаку на російські об’єкти ППО в Криму, під час було уражено п’ять технічних цілей: РЛК "утьос-Т"; радіотелескоп РТ-70; комплекс "ґлонасс" в куполі; БРЛС МР-10М1 "мис" М1; РЛС 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400.