Українські військові розгортають місію в Данії, щоб поділитися досвідом протидії дронам – Зеленський

Українські військові розпочали розгортання в Данії місії для поширення українського досвіду захисту від дронів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
За його словами, військові прибули для участі у спільних із партнерами навчаннях, які можуть стати основою для нової системи протидії російським і будь-яким іншим дронам.
"Український досвід – найбільш актуальний зараз у Європі, і саме наш досвід, наші фахівці, наші технології можуть стати ключовим елементом майбутньої європейської "Стіни дронів" – масштабного проєкту, який гарантуватиме безпеку в небі", – зауважив Володимир Зеленський.
Він також додав, що Головком доповів про перший звіт команди з Данії. Глава держави доручив Головнокомандувачу ЗСУ, міністру оборони та секретарю РНБО працювати оперативно з партнерами у Європі, які здатні розгорнути систему протидії дронам.
"Результати місії в Данії сформують відповідні рамки для співпраці й з іншими європейськими країнами", – зазначив Президент.
Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про домовленість з Україною щодо спрямування 2 млрд євро на виробництво безпілотників.