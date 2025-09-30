Українські військові розгортають місію в Данії, щоб поділитися досвідом протидії дронам – Зеленський

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Українські військові розпочали розгортання в Данії місії для поширення українського досвіду захисту від дронів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, військові прибули для участі у спільних із партнерами навчаннях, які можуть стати основою для нової системи протидії російським і будь-яким іншим дронам.

"Український досвід – найбільш актуальний зараз у Європі, і саме наш досвід, наші фахівці, наші технології можуть стати ключовим елементом майбутньої європейської "Стіни дронів" – масштабного проєкту, який гарантуватиме безпеку в небі", – зауважив Володимир Зеленський.

Він також додав, що Головком доповів про перший звіт команди з Данії. Глава держави доручив Головнокомандувачу ЗСУ, міністру оборони та секретарю РНБО працювати оперативно з партнерами у Європі, які здатні розгорнути систему протидії дронам.

"Результати місії в Данії сформують відповідні рамки для співпраці й з іншими європейськими країнами", – зазначив Президент.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про домовленість з Україною щодо спрямування 2 млрд євро на виробництво безпілотників.