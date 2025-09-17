ЄС хоче створити "стіну з дронів" за допомогою українських технологій – FT

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Після порушення російськими безпілотниками повітряного простору НАТО Євросоюз поспішає витратити мільярди євро на створення "стіни з дронів". Для цього хочуть використати технології, які пройшли бойове випробування в Україні. Про це пише The Finanical Times.

Реакція не нещодавнє вторгнення російських дронів у Польщу та Румунію показала, що НАТО покладається на дорогі технології для перехоплення порівняно дешевих БПЛА. Це вразливість, яку росія може використовувати й надалі.

"Щоб заповнити цю прогалину, Брюссель закликав столиці країн-членів використовувати кошти ЄС і спільно закуповувати системи, які добре зарекомендували себе в Україні", – пише видання.

Через кілька годин після того, як літаки НАТО збили кілька з приблизно 19 безпілотників, які вторглися в повітряний простір Польщі, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа повинна "побудувати стіну з дронів" на своєму східному кордоні.

Вона зазначила, що це буде "європейська здатність, розроблена спільно, розгорнута спільно та підтримувана спільно, яка зможе реагувати в режимі реального часу".

Урсула фон дер Ляєн також зауважила, що ЄС також створить з Києвом "альянс дронів", підкріплений фінансуванням у розмірі 6 млрд євро, щоб "перетворити українську винахідливість на перевагу на полі бою та спільну індустріалізацію".

Водночас Польща, країни Балтії та Фінляндія оголосили про плани зміцнити свої кордони. Але чиновники попереджають, що такий підхід буде ефективним лише в тому разі, якщо він буде уніфікованим і базуватиметься на спільних та повністю інтегрованих технологіях.

"Оборонна позиція Європи є надто роздробленою, але саме в цій конкретній сфері нам дійсно потрібно набагато більше координації… Не можна, щоб одна держава [на передовій] робила одне на своєму кордоні, а інша – щось інше", – сказав один із посадовців ЄС.

Також видання додало: щоб заповнити прогалину під час придбання нових оборонних систем, НАТО запустило місію з протиповітряної оборони – Eastern Sentry. Вона передбачає використання винищувачів, кораблів і розвідувальних систем, розгорнутих уздовж східного флангу, від Фінляндії до Болгарії.

Також The Financial Times нагадав, що хоча Київ покладається на західних партнерів у питаннях систем протиповітряної оборони для збивання ракет, він став "піонером у розробці економічно ефективних способів боротьби з російськими ударними дронами".

До слова, недавно міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що Велика Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі. Для початку планується виготовлення першої тисячі дронів – усі вони будуть доставлені в Україну.

У кінці серпня повідомлялося, що Міноборони України допустило до експлуатації в підрозділах уже понад 25 зразків українських безпілотних авіаційних комплексів-перехоплювачів.