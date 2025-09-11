Українські розробки активно шукають на міжнародних виставках ОПК – директор оборонної компанії

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Український ВПК зараз відіграє одну з ключових ролей на глобальному ринку озброєння, тому на міжнародних виставках замовники передусім шукають саме українські проєкти. Про це заявив директор компанії Military Armored Company (MAC) HUB Олександр Дубина, пише "Укрінформ".

"Світ стає дедалі швидшим і мобільним, а тому ринок щороку чи навіть щомісяця намагається знайти ефективніші інноваційні рішення, які не лише принесуть користь безпосередньо на полі бою, а й дозволять організувати виробництво дешевше, без втрати якості. І саме український військово-промисловий комплекс у цьому аспекті відіграє нині одну з ключових ролей на глобальному ринку озброєння", - пояснив він.

За словами директора MAC HUB, українські рішення перевірені в бойових умовах, при цьому вони мають низьку вартість та високу ефективність.

"Бо всі розуміють: найімовірніше, це саме той виріб або зброя, що були перевірені в боях в російсько-українській війні. Повномасштабне вторгнення РФ змусило нас шукати швидкі, ефективні рішення. І крім традиційних засобів для ведення війни ми щоразу намагаємося створити щось нове, щоб "здивувати" ворога… Український ринок ОВТ - це інновації, максимальна оперативність і пошук бюджетних, але ефективних рішень у бою", - наголосив Дубина.

Прикладами таких рішень він назвав сучасні морські дрони, такі як "Катран", "Магура", SeaBaby, а також безпілотники, якими Україна б’є по НПЗ ворога.

Нагадаємо, що в ОПК України вже близько 900 підприємств, більшість з них приватні. Про це писав перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. За його словами, за кілька років "оборонка" набрала значних обертів, особливо у виробництві снарядів усіх радянських калібрів, бронетехніки, ПТРК та інших систем.