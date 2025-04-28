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Українські дрони атакували завод мікроелектроники в Брянську

Українські дрони атакували завод мікроелектроники в Брянську
Богдан Мірошниченко
28 квітня, 09:59
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Вночі українські безпілотники в ніч з 27 на 28 квітня вдарили по брянському заводу "Кремний Эл", на якому виробляють військову мікроелектроніку для ракет "Искандер", ЗРК "Панцирь" та низки іншої російської зброї. Про це повідомляє голова ЦПД РНБО Олександр Коваленко, канал Dnipro OSINT та російські медіа.

За даними російського телеграм-каналу SHOT, вибухи над містом Брянськ почались о 01:40. Місцева влада відзвітувала про понад 100 збитих українських БПЛА.

Аналітики Dnipro OSINT за наявними відео зафіксували 2-3 влучання у цех заводу.

Фото з каналу Dnipro OSINT

Завод "Кремний Эл" уже вп’яте з початку великої війни атакують українські безпілотники-камікадзе. Після однієї з атак восени минулого року він зупиняв роботу. Тоді керівництво заводу офіційно повідомило про ураження адміністративних, виробничих приміщень та пошкодженя енергетичної інфраструктури підприємства.

Дрони Росія Ударні безпілотники Мікрочипи
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