У Воронежі уражено два радари системи С-300 та, ймовірно, два Су-24 – "КіберБорошно"

Внаслідок атаки з 16 на 17 серпня по в/ч 108-го зенітно-ракетного полку та аеродрому "Балтімор" у Воронежі були уражені два радари системи С-300. Також під удар потрапили, імовірно, два фронтових бомбардувальники Су-24. Про це повідомила спільнота OSINT-аналітиків "КіберБорошно", яка проаналізувала наслідки атаки.

Наголошується, що мова про радари 76Н6 та 30Н6. Перший — це радіолокаційна станція виявлення цілей на великих та середніх висотах, яка є частиною комплексу С-300 (в цьому випадку С-300ПМ2). Другий — радар наведення та підсвітки цілей, що забезпечує роботу зенітно-ракетних систем цього ж комплексу.

Ураження цілей дронами "КіберБорошно"

"Про це свідчать сліди горіння на місцях розташування техніки, яка тривалий час перебувала на зазначених позиціях, але після удару зникла зі знімків" , — зазначають аналітики.

Також, за наявною інформацією, пошкоджено й інші об’єкти, однак саме ці вдалося підтвердити супутниковими даними.

Раніше український безпілотник уразив радар до новітнього ЗРК росіян С-500 в Криму. Це був радар, який здатен виявляти балістичні цілі, гіперзвукові апарати, стелс-цілі, супутники на низьких орбітах та високоманеврені аеродинамічні цілі.