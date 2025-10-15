Українські дрони-перехоплювачі Sting збили 900 ворожих цілей за кілька місяців

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Завдяки дронам-перехоплювачам Sting українських розробників "Дикі Шершні" у липні-жовтні 2025 року було знищено 900 цілей. Про це йдеться в повідомленні виробників.

"Але справжня сила та натхнення – це воїни, які його запускають. Їхня щоденна боротьба, рішучість і схвальні відгуки мотивують до нових звершень. Безмежно дякуємо нашим захисникам, адже без вас – ця цифра була б неможливою", – написали "Дикі Шершні".

Розробники додали, що не зупиняються – вони вдосконалюють технології та продовжують "перетворювати неможливе на реальність".

Нагадаємо, що дрон-перехоплювач Sting оснащений системою ШІ-наведення на ціль та може розвивати швидкість понад 315 км/год.

До слова, станом на початок жовтня, дронами "Дикі Шершні" українські військові знищили 153 танки, 231 броньовану машину, 124 артилерійські системи/РСЗВ, 669 авто та складів боєприпасів, понад 600 шахедів та гербер, 1268 розвідувальних та ударних дронів, більше 1000 окупантів та їхніх позицій та 4 системи ППО.

Загалом на той момент завдяки дронам "Диких Шершнів" росіянам було завдано збитків на суму $1,96 млрд.