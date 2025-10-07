Українські безпілотники збільшили ураження російських цілей на 10,8% – Сирський

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Протягом вересня 2025 року українські безпілотні авіаційні комплекси уразили 66,5 тис. цілей противника. Порівняно із серпнем цей показник збільшився на 10,8%. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, із них 39,2 тис. уражень припадає на дрони-камікадзе. При цьому уражено або знищено 18 159 військовослужбовців окупаційної армії – це на 23% більше порівняно з попереднім місяцем.

"Кількість виконаних завдань роботизованими наземними комплексами збільшилася майже вдвічі, що свідчить про зростання уваги командирів до цього важливого компоненту безпілотних систем. Перевага в застосуванні FPV – і надалі на нашу користь, хоча противник робить усе, щоб наблизитись до паритету", – додав також Олександр Сирський.

До слова, недавно стало відомо, що оператори Сил безпілотних систем Збройних сил України знищили чотири самохідні артилерійські установки "Коксан" калібру 170 мм, які росія отримала від КНДР.

Раніше оператори 429-й окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" уразили дві російські важкі вогнеметні системи ТОС-1А "Сонцепьок" на Куп’янському напрямку.