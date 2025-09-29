Українська правда   /   Межа
Українська зброя тепер дістане будь-які військові об'єкти на території рф – Сибіга

Євгенія Губіна Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
29 вересня, 16:46
0

Тепер на російській території не буде жодного безпечного місця, українська зброя дістане будь-які військові об'єкти ворога. Про це сказав глава МЗС України Андрій Сибіга у кулуарах Варшавського безпекового форуму, повідомляє "Укрінформ".

У такий спосіб міністр прокоментував слова спецпредставника Президента США Кіта Келлога про те, що американський лідер Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по росії. Відповідну заяву Кіт Келлог зробив в ефірі Fox News.

"Україна захищає свою незалежність, базуючись на праві самозахисту у відповідності до 51-ї статті статуту ООН. І Росія повинна чітко усвідомлювати, що на сьогодні і в майбутньому не буде жодного безпечного для них місця, і що українська зброя й українська армія дістане будь-які військові об’єкти на їхній території. Ми вже довели, що таке міць української зброї", – акцентував Андрій Сибіга.

До слова, віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що адміністрація Дональда Трампа обговорює можливість передачі Україні крилатих ракет Tomahawk.

За його словами, питання постачання Україні цих ракет перебуває на стадії переговорів, однак остаточне рішення про передачу належить Президенту США.

Україна Зброя Українська зброя Військові технології
