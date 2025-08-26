Українська правда   /   Межа
Українську турель "Буря" успішно інтегрували з наземним роботом Combat Gereon

Українську турель Буря успішно інтегрували з наземним роботом Combat Gereon
Євгенія Губіна Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
26 серпня, 10:08
0

Українська defence tech компанія Frontline успішно інтегрувала гранатометну турель "Буря" під автоматичний гранатомет Mk-19 із бойовим НРК Combat Gereon від німецького розробника автономних військових наземних систем ARX Robotics. Про це повідомила пресслужба Frontline.

Бойовий безпілотний наземний комплекс Combat Gereon розроблений за концепцією Unmanned First Contact, у межах якого виконує найнебезпечніші завдання замість військових і знижує ризики для солдатів у зонах бойових дій.

У Frontline зазначили, що гранатометна турель "Буря" додає наземному роботу бойові можливості. Обидва вироби формують єдиний бойовий модуль, готовий до застосування на полі бою.

Українська турель "Буря" з наземним роботом Combat Gereon

Frontline

В українській компанії зауважили, що бойовий модуь на базі безпілотного комплексу Combat Gereon і гранатометного модуля "Буря" може застосовуватися для виконання найбільш небезпечних завдань, зокрема вогневої підтримки піхоти.

"Інтеграція безпілотного наземного комплексу Combat Gereon та гранатометної турелі "Буря" вже стоїть на озброєнні бойових підрозділів", – додали у Frontline.

Нагадаємо, що гранатометна турель "Буря" перебуває на озброєнні військових підрозділів із початку 2025 року та вже виготовляється серійно.

Раніше повідомлялося, що Frontline у співпраці з естонським виробником робототехніки Milrem Robotics успішно інтегрувала гранатометну турель "Буря" під 40-мм гранатомет Mk-19 з наземним безпілотним комплексом THeMIS. У Frontline зауважили, що THeMIS став першим у своєму класі безпілотним наземним комплексом, який ЗСУ залучили до виконання бойових завдань.

