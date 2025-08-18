З'явилось відео випробувань і нові деталі про українську ракету "Фламінго", яка літає на 3000 км

Відео випробувань, бойового запуску та нові деталі про українську ракет "Фламінго" від компанії Fire Point опублікувало видання "Дзеркало тижня".

"Фламінго" має бойову частину в 1150 кг та дальність польоту в 3000 км, що дозволяє знищити практично будь-які раніше недосяжні цілі в тилу ворога. Також ракета захищена від впливу радіоелектронної боротьби. Ймовірно, мова йде про захищений GPS-модуль за допомогою CRPA-антен.

У тексті йдеться, що ракета була успішно випробувана кілька місяців тому й пішла у серійне виробництво. "Фламінго" пройшла бойове хрещення та вже нібито вразила цілі на території Росії.

Нагадаємо, перше фото ракети "Фламінго" опублікував фотограф Єфрем Лукацький.

"Українські ракети "Фламінго" з дальністю польоту понад 3000 км, які були запущені в серійне виробництво, можна побачити в цеху однієї з провідних оборонних компаній країни Fire Point у невідомому місці в Україні в четвер", – написав він.

Ракета "Фламінго" Єфрем Лукацький

Візуально ракета нагадує крилату FP-5, яку на початку 2025-го року презентувала компанія Milanion Group. За даними Defence Express, заявлені максимальна вага її бойової частини – до 1000 кг, максимальна дальність польоту – до 3000 км, швидкість – до 900 км на год. Навігація відбувається завдяки інерційній системі та за допомогою GPS.

Українська компанія Fire Point також відома своїми дронами-камікадзе FP-1, фото яких "Оборонка" публікувала раніше.