Fulltime Robotics розповіла про розробку української лазерної зброї проти FPV-дронів

Українська компанія Fulltime Robotics продовжує розробку свого портативного лазера SlimBeam для боротьби з ворожими FPV-дронами. Прототип своєї установки інженери представили на IRON DEMO 2025, де побував журналіст "Оборонки" .

Установка має потужність 1,5 кВт і може уражати цілі на відстані до 1 кілометра. SlimBeam також має режим засліплення ворожої оптики – як безпілотників так і стаціонарних оптичних станцій. Заявлена дальність ефективної роботи у такому режимі складає близько 2 км.

Лазер Fulltime Robotics Оборонка

Як розповів Ігор, один з розробників з команди Fulltime Robotics, українська лазерна установка є однією з найлегших установок подібної потужності у світі. Її вага складає трохи менше 50 кг.

Лазер пропонується втановлювати на стаціонарні позиції та наземні роботизовані комплекси (НРК). При цьому одним з головних викликів для розробника залишається забезпечення супроводження повітряної цілі під час польоту.

"Зараз працюємо над трекінгом цілей. Тобто ми поки що не можемо довго супроводжувати обʼєкти. Нам треба "вести" ціль якийсь час – 5-10-15 секунд для її знищення. Забезпечити хорошу точність у нас поки що не виходить, але ми над цим працюємо.

(...) Ми випробовуємо лазер по статичних цілях на даний момент. Переважно тому, що лазерний промінь керується мануальним контролем. Але ми розробляємо і автоматичний контроль, який зараз вдосконалюємо, – розповідає Ігор.

Варто зазначити, що лазер SlimBeam призначений саме для боротьби з невеликими дронами. Розробник розглядав можливість уражати ірансько-російські дрони "Шахед", але для такої великої цілі потрібна більша потужність. За оцінками розробника, для пошкодження "Шахеда" лазер має безперервно працювати по ньому протягом 10-12 секунд.

У планах Fulltime Robotics створити версію лазера не лише на турелі, але й у вигляді рушниці для роботи з рук піхотинця. Передбачається, що такий засіб дозволить посилити захист позицій від ворожих дронів розвідників та FPV.

Прототип лазерної рушниці Fulltime Robotics

У компанії зазначають, що вже зараз лазер можна ефективно використовувати для цивільних задач. Він може видаляти перешкоди з важкодоступних конструкції – ліній електропередач, багатоповерхівок, зрізати гілки дерев. Під час IRON DEMO 2025 розробник продемонстрував цей функціонал.

