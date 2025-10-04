Українська L7 представила проєкти залізобетонних укриттів для захисту критичних об’єктів

Українська компанія L7 на виставці SECURITY 2.0 представила розроблені моделі залізобетонних укриттів для об’єктів критичної інфраструктури та промисловості.

Укриття монтуються зі збірних конструкцій, які виробляються на підприємствах в Україні.

Серед представлених на виставці укриттів типу "Фортеця", які виготовляють і для цивільних потреб, у компанії показали проєкти восьми різних типових споруд для захисту найбільш вразливих енергетичних об’єктів.

Укриття споруджуються за різними технологіями, залежно від габаритів будівлі, яку потрібно захистити. Це можуть бути збірні односклепінні модулі, кей-блоки чи фігурні залізобетонні плити. Змонтовані конструкції посилюють контрфорсами (підпорками), які не лише утримують укриття, але й розрізають вибухову хвилю під час вибуху.

Укриття типу "Фортеця" для співробітників промислових, енергетичних та оборонних підприємств і цивільного населення ТОВ "Хоббіт-хаус"

Товщина основних стінок односклепінного модуля чи залізобетонної плити складає 300 мм. Важливо, що укриття монтують на звичайні бетонні плити без фундаменту, що значно пришвидшує час, потрібний на їх зведення.

Наприклад, споруда "Барбет" призначена для захисту великогабаритних місткостей для нафти та палива. Навколо сховища монтується коло з фігурних елементів із важкого залізобетону, які підсилюють контрфорсами. Споруда виконує роль екрану, який приймає та розсіює вибухову хвилю осколково-фугасної бойової частини.

Макет залізобетонного укриття типу "Барбет" для захисту сховищ палива "Оборонка"

Для захисту ректифікаційних колон нафтохімічних підприємств у компанії спроєктували укриття у формі колони з кей-блоків і кришкою. Якщо колонам буде потрібен ремонт із заміною агрегатів, монтаж обладнання може проходити після зняття залізобетонної кришки без демонтажу усього укриття.

Макет укриття з кей-блоків для захисту ректифікаційних колон енергетичних підприємств. Кришка укриття демонтується для проведення ремонтних робіт "Оборонка"

Макет укриття з кей-блоків для захисту ректифікаційних колон енергетичних підприємств "Оборонка"

Щоб захистити великі генератори, у компанії розробили укриття "Бастіон" з кей-блоків із посиленням контрфорсами, яке швидко монтується та відкритих майданчиках.

Макет укриття "Бастіон" для захисту енергетичних установок "Оборонка"

Подібну конструкцію має укриття "Цитадель" для захисту енергетичних трансформаторів. Проте тут будова посилена додатковим контуром захисту із бетонних панелей, які з’єднані між собою у закритому каркасі. Два контури ефективніше захищають трансформатори від кумулятивних боєприпасів, оскільки основна енергія снаряду буде спрямована на пробиття зовнішнього шару зі значно меншою шкодою внутрішньому укриттю.

Макет двоконтурного укриття "Цитадель" для захисту трансформаторів "Оборонка"

Захисні конструкції розроблені й для маслоохолоджувальних пристроїв, компресорів та вузлів обліку газопроводів. Останні є пріоритетною ціллю ворожих ударів, оскільки саме в цих місцях підземні газопроводи виходять на поверхню до лічильних станцій. Знищення їх ділянок зупиняє роботу усього газопроводу.

Макет укриття типу "Фортеця 3.5_5" для захисту вузлів обліку газопроводів "Оборонка"

Усі укриття аркового типу також оснащуються двома залізобетонними плитами з торцевих сторін. Вони демонтуються для обслуговування схованого обладнання.

Базові захисні конструкції витримують вертикальну ударну хвилю 100 кілопаскалів (наприклад – підрив 152 мм артилерійського снаряда). Аркові укриття типу "Фортеця" проходили випробування на полігонах на підрив вибухових пристроїв поряд та на самому корпусі споруди.

Макет аркового зведення з кей-блоків для захисту малих компресорних станцій "Оборонка"

Серійне виробництво конструкцій розгорнули у двох містах України Представник компанії L7 розповів "Оборонці", що наразі укриттями цікавляться не лише в Україні, а і в країнах Європи – інтерес до них значно зріс після російського дронового нальоту на Польщу 10 вересня.

Нагадаємо, раніше "Оборонка" писала, що на виставці SECURITY 2.0 компанія Tactical Technology представила безпілотний робот для пожежогасіння стратегічних об'єктів. Він дозволить боротися з вогнем впритул до осередку пожежі без ризику для рятувальників.