Українська IXIAN представила наземного робота з краном-маніпулятором для інженерних та логістичних задач
Андрій Галадей Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.
13 жовтня, 12:13
0

Українська технологічна компанія IXIAN представила гусеничний наземний роботизований комплекс (НРК), призначений для проведення важких інженерно-технічних та логістичних операцій, а також евакуації з поля бою. Про це пише Defence Blog.

Платформа базується на безпілотному транспортному засобі Terrikon-X розробки IXIAN. Додатково до неї додали маніпулятор, який може розчищати сміття та виконувати інженерні завдання. Керування системою повністю дистанційне.

IXIAN

За даними IXIAN, платформа Terrikon-X може перевозити корисне навантаження та виконувати інженерні задачі, включаючи підйом важких вантажів, розчищення території від уламків та евакуацію пошкоджених транспортних засобів або інших роботизованих систем з поля бою.

У технічному плані відомо, що наземний роботизований комплекс має запас ходу до 40 км на одному заряді з максимальною швидкістю близько 15 км/год. Для живлення використовуються LiFePo4-батареї, а зв’язок реалізований по радіоканалу або через Starlink. Є можливість встановити системи зв'язку LTE, Silvus або DTC.

Споряджена маса НРК сягає 470 кг, а вантажопідйомність – 500 кг. Кліренс – 200 мм. Зазначається, що час розгортання системи становить менш як 10 хвилин.

За даними компанії, на платформу можна встановлювати не тільки інженерні модулі, але також і РЕБ від FPV з частотами від 420 до 2700 МГц.

Раніше повідомлялось, що в Україні створили наземний дрон NUMO, який може перевозити до 300 кг вантажу. Його розробила компанія "Танкове Бюро". На НРК можна встановити турель, щоглу-ретранслятор, протимінні трали чи котушку з "єгозою".

