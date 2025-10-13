Українська IXIAN представила наземного робота з краном-маніпулятором для інженерних та логістичних задач

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Українська технологічна компанія IXIAN представила гусеничний наземний роботизований комплекс (НРК), призначений для проведення важких інженерно-технічних та логістичних операцій, а також евакуації з поля бою. Про це пише Defence Blog.

Платформа базується на безпілотному транспортному засобі Terrikon-X розробки IXIAN. Додатково до неї додали маніпулятор, який може розчищати сміття та виконувати інженерні завдання. Керування системою повністю дистанційне.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

IXIAN

За даними IXIAN, платформа Terrikon-X може перевозити корисне навантаження та виконувати інженерні задачі, включаючи підйом важких вантажів, розчищення території від уламків та евакуацію пошкоджених транспортних засобів або інших роботизованих систем з поля бою.

У технічному плані відомо, що наземний роботизований комплекс має запас ходу до 40 км на одному заряді з максимальною швидкістю близько 15 км/год. Для живлення використовуються LiFePo4-батареї, а зв’язок реалізований по радіоканалу або через Starlink. Є можливість встановити системи зв'язку LTE, Silvus або DTC.

Споряджена маса НРК сягає 470 кг, а вантажопідйомність – 500 кг. Кліренс – 200 мм. Зазначається, що час розгортання системи становить менш як 10 хвилин.

За даними компанії, на платформу можна встановлювати не тільки інженерні модулі, але також і РЕБ від FPV з частотами від 420 до 2700 МГц.

Раніше повідомлялось, що в Україні створили наземний дрон NUMO, який може перевозити до 300 кг вантажу. Його розробила компанія "Танкове Бюро". На НРК можна встановити турель, щоглу-ретранслятор, протимінні трали чи котушку з "єгозою".