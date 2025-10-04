Українські фахівці продемонстрували збиття дронів у Данії перехоплювачами Sting

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Українська делегація під час візиту до Данії провела показові навчання з протидії ударним безпілотникам. Про це заявили в Генеральному штабі ЗСУ.

У межах обміну бойовим досвідом українські спеціалісти підняли у повітря дрон-перехоплювач Sting, який успішно знищив ціль — данський безпілотник Banshee, що імітував загрозу.

Безпілотник Banshee Jet 80 британського виробництва (ілюстрація)

На демонстрацію запросили представників кількох європейських країн. Вони мали змогу на власні очі оцінити ефективність українських рішень у сфері боротьби з повітряними загрозами.

Європейські військові спостерігають за перехопленням данського безпілотника ГШ ЗСУ

Подія стала частиною місії, яку українські військові розгорнули в Данії, щоб поділитися досвідом протидії російським чи будь-яким іншим дронам. Про неї раніше розповів президент України Володимир Зеленський.

Sting ("Жало") — це український дрон-перехоплювач, розроблений групою інженерів "Дикі Шершні" спеціально для боротьби з російськими ударними безпілотниками типу "шахед", що робить його одним із перших спеціалізованих українських антидронних БПЛА.

Він оснащений системою ШІ-наведення на ціль, здатен розвивати швидкість до 315 км/год і підійматися на висоту до 3 км. Дрон керується оператором за допомогою VR-окулярів, а його вартість (~$2500) значно нижча за зенітні ракети, що робить його економічно вигідною зброєю проти "шахедів".

Український дрон-перехоплювач Sting від "Диких Шершнів"

До слова, раніше президент Зеленський також заявляв, що Україна та Данія запускають першу лінію спільного виробництва БПЛА.