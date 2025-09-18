"Українська бронетехніка" почала серійно виробляти свій FPV-дрон з 60-мм міною

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Компанія "Українська бронетехніка" оголосила про запуск серійного виробництва безпілотного авіаційного комплексу UB60D. Відповідна інформація розміщена на сторінці виробника у Facebook.

Гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас зауважив, що компанія розгорнула серійне виробництво UB60D буквально за місяць після його кодифікації. На даний момент вже вироблено понад 5 тис. безпілотних комплексів.

Владислав Бельбас також додав, що комплекс тестувався в бойових умовах на лінії бойового зіткнення та продемонстрував хороші результати.

"Враховуючи його технічні характеристики, особливість оснащення, точність та компактність комплекс є ефективним засобом ураження в умовах сучасного поля бою. Ми бачимо високу зацікавленість серед безпілотних підрозділів Сил оборони України до UB60D, тож плануємо максимально оперативно масштабувати виробництво", – підкреслив гендиректор компанії.

У липні виробник оголосив, що новий ударний безпілотний авіаційний комплекс UB60D з унікальною бойовою частиною допустили до експлуатації в Силах оборони України.

У компанії повідомили, що UB60D – це вже споряджений FPV-дрон, основу якого складає осколкова 60-мм мінометна міна. Завдяки цьому рішенню дрони надходитимуть на передову вже спорядженими і не потребуватимуть багато часу на приведення до бойового стану.